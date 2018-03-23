Fenerbahçe'nin kupasını çalmak isteyen zanlıya 11 yıl hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin'in 11 Ocak 2017 tarihinde müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye girdiği anlatıldı.

Şüpheli Şahin'in müzeye girdikten sonra 2010-2011 sezonu lig şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp kupayı eline alarak "kupa bizim, Trabzon" diye bağırdığı kaydedilen iddianamede, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldıkları kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu, Trabzonspor'un hakkı olduğunu düşündüğü söz konusu kupayı görmek amacıyla olay günü Trabzondan İstanbul'a geldiğini, Fenerbahçe'nin müzesine girip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini, camekanlı bölmenin kapısını zorladığında camın patladığını, o anın coşkusuyla "kupa bizim" diye bağırarak kupayı eline aldığını, özel güvenlik görevlilerin gelerek kendisine müdahale ettiklerini söylediği aktarıldı.

Şüphelinin bu şekilde üzerine atılı "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediği savunulan iddianamede, Şahin'in 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Şahin'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.