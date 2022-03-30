Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi davasında karar

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Sanık, Samet Diler'e ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası verildi.



Duruşmada, Mehmet Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak ''Cinayet planlıdır. Bu olay, 2010 yılında Bodrum'da yaşanan bir olayın husumeti sonucudur" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Samet Diler'e “kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

11 SANIĞA BERAAT

Diğer 11 sanık ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017'de İstanbul Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü.