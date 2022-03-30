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Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi davasında karar

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri 'Dadaş Mehmet' olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler - NTV Haber 30.03.2022 - 13:33

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi davasında karar

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Tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak öldürüldü

Tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak öldürüldü

'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Sanık, Samet Diler'e ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Duruşmada, Mehmet Altunkaynak'ın ağabeyi Hakan Altunkaynak ''Cinayet planlıdır. Bu olay, 2010 yılında Bodrum'da yaşanan bir olayın husumeti sonucudur" diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Samet Diler'e “kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

11 SANIĞA BERAAT

Diğer 11 sanık ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017'de Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü.

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