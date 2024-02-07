Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini güncelledi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:



"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



Maçların tarihi ise kura çekiminin ardından belli olacak.