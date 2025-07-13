Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Gent'te forma giyen İngiliz oyuncu Archie Brown'u kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz sol bekle 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



23 yaşındaki oyuncu dün sağlık kontrolünden geçti.



"KENDİMİ BU AİLENİN PARÇASI GİBİ HİSSETTİM"



Fenerbahçe TV'ye açıklamalar yapan genç futbolcu, teknik dörektör Jose Mourinho'nun transferindeki en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirtti.

Kendisini evinde gibi hissettiğini anlatan Brown, "Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim.

Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat.

Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen 23 yaşındaki oyuncu, "Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz.

Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.