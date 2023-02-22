Fenomen davulcu yanmış halde ölü bulundu

Kepez İlçesi Habipler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan'ın evinin bahçesinde yanmış şekilde hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.



Polis, Gündoğan'ın evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Gündoğan'ın komşusu Neşet Andariman, gazetecilere, "Mahalle halkı tarafından çok sevilen birisiydi. Düğünlerde müzisyenlik yapardı. Çok üzüldük." dedi.

