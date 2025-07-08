Fenomen kavgasında gözaltı: EGM “Gereği yapıldı” dedi

Sosyal medya platformu X'te dün gece randevulaşarak Üsküdar Belediyesi önünde kavga eden iki fenomen gözaltına alındı.



Olay, 7 Temmuz 2025 tarihinde Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Kavga görüntüleri sosyal medya platformu X’te hızla yayılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) konuyla ilgili açıklama yaptı.

EGM, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, E.E. (21) ve M.C.T. (24) isimli şahısların sosyal medya üzerinden tartışarak randevulaştıklarını ve ardından kavga ettiklerini belirtti. Her iki şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada, şüpheliler hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldığı ve 8 Temmuz 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecekleri ifade edildi.



Emniyet açıklamasında “Gereği yapıldı” ifadesine de yer verdi.

