TEM yolunda tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.

Fenomen motosikletli kaza kurbanı

Kocaeli'de TEM yolunun İzmit geçişinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

 akşam saatlerinde Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı , plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.

Kasanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı.

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

