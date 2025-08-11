Fenomen motosikletli kaza kurbanı
TEM yolunda tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü olan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin hayatını kaybetti.
Kocaeli'de TEM yolunun İzmit geçişinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
Ankara istikametine ilerleyen sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, plakası öğrenilemeyen tır ile çarpıştı.
Kasanın etkisiyle yola savrulan Narin, ağır yaralandı.
Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Narin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
