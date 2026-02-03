Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi
03.02.2026 12:42
Son Güncelleme: 04.02.2026 15:39
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, gözaltına alındı. Gezgin'e uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yöneltildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezgin, adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya ünlülerine yönelik soruşturmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin dün gözaltına alındı.
Gezgin'e uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yöneltildi.
İSTANBUL'A GETİRİLDİ
Ankara'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezgin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Gezgin burada savcıya ifade verecek.
EV HAPSİNE ÇARPTIRILMIŞTI
Fenomen Mükremin Gezgin, geçen yıl çocukların yer aldığı bir paylaşım sonrasında gözaltına alınmıştı.
O soruşturmada Gezgin'e hayasızca hareket ve müstehcenlik suçlaması yöneltilmişti.
Mahkemeye çıkarılan Gezgin, ev hapsine çarptırılmıştı.