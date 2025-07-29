Fenomen Mükremin Gezgin beraat etti

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında , "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşmada, sanık Mükremin Gezgin ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını ifade ederek beraat istedi.

"HER ZAMAN GİYDİĞİM KIYAFETTİR"

Sanık Mükremin Gezgin, "Mütalaayı kabul ediyorum. Ben kendimi kadın olarak hissediyorum, bunu söylediğimde kendimi iyi hissediyorum. Görüntülerde ve tüm videoda da 'Ben kadınım' diyorum. Olay günü özellikle çekilmiş bir video söz konusu değildir. Üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, söz konusu suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Mükremin Gezgin hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara "Ben kadınım değil mi" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine, "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gezgin, nisan ayında çıkarıldığı hakimlikçe, "Müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

İddianamede sanık hakkında hakkında, "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" iddiasıyla kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu ifade edildi.

İddianamede sanığı 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.