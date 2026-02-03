Fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, gözaltına alındı. Gezgin'e uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yöneltildi.

Sosyal medya ünlülerine yönelik soruşturmalar sürüyor.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

 

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin gözaltına alındı.

 

Gezgin'e uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yöneltildi.

 

Ankara'da gözaltına alınan şüphelinin adliyeye sevk işlemlerinin yarın yapılacağı öğrenildi.

 

EV HAPSİNE ÇARPTIRILMIŞTI

 

Fenomen Mükremin Gezgin, geçen yıl çocukların yer aldığı bir paylaşım sonrasında gözaltına alınmıştı.

 

O soruşturmada Gezgin'e hayasızca hareket ve müstehcenlik suçlaması yöneltilmişti.

 

Mahkemeye çıkarılan Gezgin, ev hapsine çarptırılmıştı.

