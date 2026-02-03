Fenomen Mükremin Gezgin tutuklandı

03.02.2026 12:42

Son Güncelleme: 04.02.2026 19:19

Fenomen Mükremin Gezgin tutuklandı
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla tutuklandı.

Sosyal medya ünlülerine yönelik soruşturmalar sürüyor.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

 

Soruşturma kapsamında sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Mükremin Gezgin dün gözaltına alındı.

 

Gezgin'e uyuşturucu ve fuhuş suçlaması yöneltildi.

 

TUTUKLANDI

 

Ankara'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.

 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gezgin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

 

Gezgin, 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklandı.

 

EV HAPSİNE ÇARPTIRILMIŞTI

 

Fenomen Mükremin Gezgin, geçen yıl çocukların yer aldığı bir paylaşım sonrasında gözaltına alınmıştı.

 

O soruşturmada Gezgin'e hayasızca hareket ve müstehcenlik suçlaması yöneltilmişti.

 

Mahkemeye çıkarılan Gezgin, ev hapsine çarptırılmıştı.

