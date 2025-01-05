Fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan ve hakkında yakalama kararı bulunan fenomen Murat Övüç, İstanbul Beyoğlu'nda gözaltına alındı.
Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Övüç’ün, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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