Fenomen öğretmenlerin beğeni yarışı! Uzmanlar uyardı, çocukların kişisel haklarını ihlal ediliyor

Öğrencilerinin hiç yemediği yiyecekleri buluyorlar, bunları denetip video kaydına alıyorlar. Sonrasında da sosyal medyada paylaşıp binlerce izlenme elde ediyorlar.



Bazı öğretmenler bu yolla internette fenomen oluyor, hatta para kazanıyor. Paylaşımlar masum gibi dursa da çocukların kişisel haklarının ihlal edilmesine yol açıyor.



Yapılan paylaşımlarla köyde yaşayan çocuklar kullanılarak duygu sömürüsü yapıldığını söyleyen eğitim uzmanı Onur: Soğuk,"Çocuklar yiyecekler yerken alttan acıklı müzik koyduğun zaman ordaki bi de köy çocuklarının şirinliği sevimli tavrıyla. Oradaki müzik ve oradaki ifade çocuk, ilk defa waffle gördü. İlk defa patlamış mısır yedi. İlk defa sinema seyretti gibi şeylerle durumu iyice acındırarak insanların da bu tarz duygularını sömürüp o videonun daha fazla izlenmesi talep görmesi amaçlanıyor. Ben bir öğretmen olarak bunları gördüğümde çok üzülüyor hatta sinirleniyorum. Takipçi kazanmak adına yaptığı o kadar açık ki." değerlendirmesinde bulundu.



Hukukçulara göre, çocukların sosyal medyada paylaşılması onların "unutulma haklarına" aykırı.



Bbu videoların paylaşılmasında velinin izni olması yeterli olmadığını söyleyen hukukçu Kardelen Yarli, "Çocuğun güvenliğini herkese açık hale getiriyoruz. Çocuğun okulunu kişisel bilgilerini, yüzünü fotoğrafını kıyafetini herkese açık hale getiriyoruz. Belki iyi bir şey yapacağız motivasonuyla, ileride çocukla ilgili bir sürü farklı tehlikeye de zemin hazırlayabiliyoruz." uyarısında bulundu.