Fenomen olmak için iki kız çocuğunu darp eden kızlar gözetim altına alındı

İzmir'de, fenomen olmak istedikleri iddia edilen A.Ç ve B.D, tanımadıkları iki kız çocuğunu döverek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Darp raporu alan kız çocuklarının şikayeti üzerine, A.Ç. ve B.D. gözetim altına alındı.

Anadolu Ajansı 03.05.2021 - 13:39

Fenomen olmak için iki kız çocuğunu darp eden kızlar gözetim altına alındı

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Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler

Fenomen olmak için dövdükleri çocukların videosunu çektiler

İzmir'in Konak ilçesinde dün sosyal medyada kavga görüntülerini paylaşmak için iki kızı dövdükleri öne sürülen iki çocuk gözetim altına alındı.

Dövülen İ.E. (14) ve H.K'nin (15) ailelerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olaya karışanlardan ikisinin kimliğini belirledi.

Çocuk Şubesi ekiplerince gözetim altına alınan A.Ç. ve B.D. adlı kız çocukları, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Dün, Konak ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda tanımadıkları iki kız tarafından dövülen ve dövüldükleri anlar 3 erkek tarafından cep telefonuyla kaydedilen İ.E. ve H.K'nin ailesi, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olmuş, aileler sosyal medyada görüntüleri yayımlamak için kavga çıkarıldığını ileri sürmüştü.

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