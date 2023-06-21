Fenomen şırdancı THY'nin kara listesine girdi

Türk Hava Yolları (THY) Şırdancı Mehmet olarak tanınan fenomen Mehmet Sur'a 6 ay bilet satmayacak.

Mehmet Sur, 15 Haziran günü THY'ye ait uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e gitti.



Uçuş esnasında yemek servisinin yapılmasının ardından Sur, tişörtünün içinden çıkardığı şırdanı yedi.

Bu anları cep telefon ile kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Sur tartışmalara neden oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen havayolu şirketi, yolcunun marka değerini zedelediği gerekçesiyle Mehmet Sur'u kara listeye aldı.

Sur, 6 ay boyunca THY'den bilet satın alamayacak.