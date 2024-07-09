Fenomenler soruşturması | Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltında

Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi Kıvanç Güngen, fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Fenomenler soruşturması | Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltında
Neslim Güngen kimdir, eşi kim? Sosyal medya fenomeni Neslim neden gözaltına alındı?

Neslim Güngen kimdir, eşi kim? Sosyal medya fenomeni Neslim neden gözaltına alındı?

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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Fenomenler soruşturması | Neslim ve Kıvanç Güngen çifti gözaltında - 1

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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