Fenomenlerin bahis davasında yeni karar: İbrahim Yılmaz'a ertelemeli hapis
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen İbrahim Yılmaz'ın yasa dışı bahis davasında karar çıktı. Yılmaz'a 10 ay hapis ve 100 lira para cezası verildi. Yılmaz'ın cezası ertelendi.
Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen İbrahim Yılmaz'ın yargılanmasında karar belli oldu.
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Yılmaz ve avukatı hazır bulundu.
BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmada son sözü sorulan sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını talep etti.
Savunma yapan sanık avukatı ise, müvekkilinin beraatını istedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık İbrahim Yılmaz'ın kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan 10 hapis ve 100 lira idari para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.
Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Mahkeme Erbil'i 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
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