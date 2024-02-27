Ferdi Akarnur kimdir? Oyuncu Ferdi Akarnur hakkında bilgiler

Ferdi Akarnur 3 Eylül 1945 tarihinde Samsun‘da dünyaya geldi. İlk olarak Dila Hanım filminde karşımıza çıktı. Tam adı Ahmet Ferdi Akarnur’dur. Çocukluğu Pazar mahallesinde geçen Ferdi Akarnur, ilkokulu Fazılkadı İlkokulunda okudu. Namık Kemal Ortaokulunun ardından Sanat Enstitüsü Motor bölümünden mezun oldu.



Tiyatro ile ortaokulda tanıştı. İlk rolünü Reşat Nuri Güntekin'in tek perdelik “İSTİKLAL” adlı oyunda oynadı. 1966 yılında Öğretmenler Derneği ile Samsun Oda Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı.



1966 yılında Samsun’dan ayrıldı. İstanbul‘a gelerek Orhan Erçin Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. Daha sonra Avni Dilligil Tiyatrosu’na katıldı ve orada 4 yıl çalıştı. Askerlik görevini Sivas‘ta yaptı. Askerlik dönüşü Ankara Oyuncuları'na, ardından Lale Oraloğlu Tiyatrosu ve 1980 yılında Levent Kırca Tiyatrosu’na katıldı. 1992 yılında ise Yasemin Yalçın Tiyatrosu’na katıldı.