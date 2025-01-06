Ferdi babanın serveti: Kavganın nedeni dev miras mı?
Vefatıyla Türkiye'yi ve hayranlarını yasa boğan Ferdi Tayfur’un ciddi bir serveti olduğu anlaşılıyor. 34 film çeken ve bütün kasetleri yok satan Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biriydi. Sanatçının, yılların birikimiyle, içinde Marmaris'te bir koy ve yarımadanın da bulunduğu çok sayıda taşınmaza sahip olduğu belirtiliyor. Sanatçının ayrıca Adana'da 50, İstanbul'da 36'ya yakın evi olduğu da ifade edildi. Dev servet büyük olasılıkla, sanatçının farklı tarihlerde birlikteliklerden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında pay edilecek. Ferdi Tayfur, yaşamı boyunca farklı isimlerle birlikte olsa da tek resmi evlilik yaptı. Eski eşleri ve çocukları arasında tartışma sanatçı hayatta iken başlamıştı. Sanatçının bir dönem birlikte olduğu Necla Nazır, "Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem." açıklamasını yapmıştı. Cenaze sırasında yaşanan tartışma da mal varlığıyla ilgili olabilir.
Ferdi Tayfur, vefatıyla büyük üzüntü yarattı. Sanatçının uzun süredir yaşadığı Marmaris Adaköy Mahallesindeki Cennet Adasındaki denize sıfır konumdaki evinde de hüzün var, ilçe halkı sanatçı için başsağlığı mesajları yayınladı.
Ferdi Tayfur, sakin bir yaşam için Marmaris'i seçmişti. Vefatının ardından çıkan haberler, sanatçının yıllardır biriktirdiği gelirleriyle bu ilçede ciddi yatırıma sahip olduğunu gösteriyor. Sanatçı, vefatına kadar Cenne Adasındaki özel koya sahip evinde yaşadı, rahatsızlanınca da buradan Antalya'ya tedaviye gitti.
Sanatçının 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve bu tarihten itibaren bölgeye hayran oldu. İlçede "Olmaz Olsun" isimli filmini çeken sanatçı, yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile buraya yerleşmeye karar verdi. Önce İçmeler'e yerleşen sanatçı, ardından Gökbel Villaları, sonra da bir apartman derken, en son vefatına kadar oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.
KOY VE 86 DAİREYE SAHİP
Ferdi Tayfur, uzun yıllar Türkiye'nin bir numaralı sanatçısıydı ve film ile müzik gelirlerinden önemli servet elde etti. Sanatçının tutumlu davranarak, ciddi gayrımenkul yatırımları yaptığı anlaşılıyor. Haberlerde, sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi. 2000'li yılların başından itibaren ilçede yaşayan sanatçıyı yöre halkı "Marmarisli Ferdi baba" olarak benimsedi.
Sanatçının vefatının ardından gündeme gelen bu dev servet, büyük olasılıkla miras tartışması başlatabilir. Sanatçının titiz olduğu biliniyor ancak eğer mirasın dağılımını sağlığında yapmamışsa, eski eşleri ve çocukları arasında tartışma yaşanabilir.
4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK
Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor.
Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı.
TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI
Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.
Sanatçanın bir diğer oğlu Ferdi Taha. Ferdi Taha, Ferdi Tayfur’un Habibe Ümyani Demir ile olan birlikteliğinden 2009’da dünyaya geldi.
Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur ile uzun zamandır küs kaldı. Sanatçı bu çoçuğunun soy ismini kullanmasına bile izin vermedi, aile tartışmaları yaşandı. Bu durum, venaze törenlerine de yansıda. Kızı tabutun başına geldiğinde, sanatçının menajerliğini de yapan yeğeni Şirin Gözalıcı duruma tepki gösterdi, tartışma yaşandı.
Sanatçının malvarlığı, sağlığında da aile üyeleri arasında tartışma konusu yapılmıştı. Necla Nazır, daha önce yayınladığı videoda şunları söylemişti: “Ferdi Bey, Tuğçe’nin sanatını yapmasını istemediniz. Senden tuttukları palamutlar yetmedi, şimdi de marinaya mı göz diktiler? Evladımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Evlilik
- Ferdi Tayfur
- Sanatçı
- Mahkeme