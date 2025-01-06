Ferdi babanın serveti: Kavganın nedeni dev miras mı?

Ferdi Tayfur, vefatıyla büyük üzüntü yarattı. Sanatçının uzun süredir yaşadığı Marmaris Adaköy Mahallesindeki Cennet Adasındaki denize sıfır konumdaki evinde de hüzün var, ilçe halkı sanatçı için başsağlığı mesajları yayınladı.

Ferdi Tayfur, sakin bir yaşam için Marmaris'i seçmişti. Vefatının ardından çıkan haberler, sanatçının yıllardır biriktirdiği gelirleriyle bu ilçede ciddi yatırıma sahip olduğunu gösteriyor. Sanatçı, vefatına kadar Cenne Adasındaki özel koya sahip evinde yaşadı, rahatsızlanınca da buradan Antalya'ya tedaviye gitti.

Sanatçının 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve bu tarihten itibaren bölgeye hayran oldu. İlçede "Olmaz Olsun" isimli filmini çeken sanatçı, yakın arkadaşı Ahmet Selçuk İlkan ile buraya yerleşmeye karar verdi. Önce İçmeler'e yerleşen sanatçı, ardından Gökbel Villaları, sonra da bir apartman derken, en son vefatına kadar oturduğu Cennet Adası'ndaki mülkü aldı.

KOY VE 86 DAİREYE SAHİP



Ferdi Tayfur, uzun yıllar Türkiye'nin bir numaralı sanatçısıydı ve film ile müzik gelirlerinden önemli servet elde etti. Sanatçının tutumlu davranarak, ciddi gayrımenkul yatırımları yaptığı anlaşılıyor. Haberlerde, sanatçının Marmaris'te bir koy, bir yarımada, Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villası olduğu belirtildi. 2000'li yılların başından itibaren ilçede yaşayan sanatçıyı yöre halkı "Marmarisli Ferdi baba" olarak benimsedi.

Sanatçının vefatının ardından gündeme gelen bu dev servet, büyük olasılıkla miras tartışması başlatabilir. Sanatçının titiz olduğu biliniyor ancak eğer mirasın dağılımını sağlığında yapmamışsa, eski eşleri ve çocukları arasında tartışma yaşanabilir.