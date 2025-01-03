Ferdi Tayfur hayranı gözaltına alındı: Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayağıyla bastı

Ferdi Tayfur hayranlığı ile bilinen T.S.Ü sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşımları infial yarattı. Konu kısa sürede gündem olurken Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapılırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ü.'yü gözaltına aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Ü.'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.



Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



-03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.





