Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, şarkılarıyla kazandığı 9 Altın Plak Ödülü'nün yanı sıra sinema filmlerindeki oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahipti. İşte, Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ayrıntıları...



FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİ TARİHİ



Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.



Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

