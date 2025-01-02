Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Sevenleri ise ünlü isme son görevlerini yapmak için cenaze töreninin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Ferdi Tayfur'un ölümü hayranlarını yasa boğdu. Ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, şarkılarıyla kazandığı 9 Altın Plak Ödülü'nün yanı sıra sinema filmlerindeki oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahipti. İşte, Ferdi Tayfur'un cenaze töreninin ayrıntıları...
FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİ TARİHİ
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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