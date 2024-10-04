Ferdi Tayfur'un damadına gözaltı

Sanatçı Ferdi Tayfur'un damadının ofisinden ruhsatsız silahlar çıktı.

İstanbul'da Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül Pazartesi günü gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ofise giren polis ekipleri, burada bir süre arama yaptı. Aramada 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.



Aramaların ardından ofiste bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi M.A. (29) gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan ve adli işlem yapılan M.A., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

