Ferdi Zeyrek davasında 10 sanık hakim karşısında

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin site görevlileriyle, havuzun yapım ve denetim sürecinde görevli kişilerin yargılandığı dava başladı.

Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.

15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G.'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

YETKİ OLMADAN TESİSATI YAPMIŞ

Sanıkların kusurlarına yer verilen iddianamede, tadilat ruhsatında "süs havuzu" olarak yer alan havuzun elektromekanik tesisatını üstlenen tutuklu sanık N.B.'nin gerekli projelendirme ve yetki belgeleri olmadığı halde tesisatı yaptığı öne sürüldü.

İddianamede sanığın ayrıca CE (sağlık ve güvenlik işareti) uygunluk beyanı olmayan ekipmanlar kullandığı, makine dairesinde su tahliyesine yönelik tedbirleri almadığı ve elektrik panosunu yetkisiz şekilde monte ettiği belirtildi.

Ayrıca iddianamede, elektrik motorunun bakımını yapan tutuklu sanık H.İ.'nin ise yetki belgesi olmadan pompayı söktüğü, motor tamirini teknik gerekleri gözetmeden gerçekleştirdiği, ıslak ortamda çalışacak pompayı gerekli izolasyonları sağlamadan hatalı şekilde montajladığı bilgisine yer verildi.

ARIZADAN HABERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddianamede tutuksuz sanıklar hakkında da iddialar yer aldı. Site görevlisi sanık A.S.'nin olay günü havuzun denge tankından su sızdığını ve makine dairesinde su biriktiğini gördüğü halde herhangi bir uyarı veya işaretleme yapmadığı, Ferdi ve Nurcan Zeyrek'i bilgilendirmediği, bu nedenle de kazanın meydana gelmesinde kusurlu davranışta bulunduğu ifade edildi.

Havuz bakımından sorumlu sanık Y.Ö.'nün havuz makineleri ile elektrik pano ve tesisatının işlevselliğini teknik gereklere uygun şekilde sağlamadığı anlatılan iddianamede, arızalı olduğu tespit edilen ekipmanı kapatmayan sanığın, havuzun kullanılmaması için gerekli tedbirleri almadığı ve kullanıcıları uyarmadığı kaydedildi.

ELEKTRİK DAĞITIM FİRMASINDAN GÖREVLİ DE SANIK

İddianamede elektrik dağıtım firması görevlisi M.E.'nin iç tesisat raporlarını usule uygunluğunu denetlemeden onayladığı, proje dışı yapılan havuz elektrik tesisatını sahada incelemediği ve enerji verilmesine izin vererek denetim görevinde zafiyet gösterdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca yapı denetim firmasında görevli mühendisler R.A., H.Ş. ile M.Ç.'nin havuzun ve makine dairesinin standartlara aykırı konumlandırılmasına rağmen bunu denetlemedikleri, elektrik ve mekanik tesisatı sahada incelemedikleri, eksiklikleri tespit ederek düzelttirmedikleri ve uygunluk raporlarını usule uygun şekilde hazırlamadıkları vurgulandı.