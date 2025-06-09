Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz"



OLAY NASIL YAŞANDI?



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu evde havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek istedi.



Elektrik kaçağı nedeniyle akılma kapılan Zeyrek'in kalbi durdu.

Başkan Zeyrek, üç dakika boyunca akıma maruz kaldı.



48 yaşındaki Zeyrek, 20-25 dakika temel yaşam desteği uygulanarak hastaneye kaldırıldı.



Kalp durması dirençliydi, 50'nci dakikada canlandırma işlemine yanıt alındı.



İKİ KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini bildirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."



ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ



Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.



Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi.



Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.



Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

