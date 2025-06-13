Ferdi Zeyrek soruşturması: Facia su bulanıklaşınca yaşandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada ek bilirkişi raporu istenirken, olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Ferdi Zeyrek soruşturması: Facia su bulanıklaşınca yaşandı
Ferdi Zeyrek soruşturması

Ferdi Zeyrek soruşturması

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in akıma kapılmasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda cumhuriyet savcılığı ek bilirkişi raporu istedi.

Havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle koruma altına alındı.

Daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı.

akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılıp, raporlanacağı belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili yeni ayrınıtılara da ulaşıldı.

MAKİNE DAİRESİNE GİRERKEN AKIMA KAPILDI

Ferdi Zeyrek'in, olaydan kısa süre önce önce havuza girdiği ortaya çıktı. Daha sonra suyu bulanık görmesi üzerine makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Ferdi Zeyrek soruşturması: Facia su bulanıklaşınca yaşandı - 1

AK PARTİ ADAY ÇIKARMAYACAK

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

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