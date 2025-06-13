Ferdi Zeyrek soruşturması: Facia su bulanıklaşınca yaşandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in akıma kapılmasıyla ilgili soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda cumhuriyet savcılığı ek bilirkişi raporu istedi.

Havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle koruma altına alındı.



Daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı.



Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılıp, raporlanacağı belirtildi.



Öte yandan olayla ilgili yeni ayrınıtılara da ulaşıldı.

MAKİNE DAİRESİNE GİRERKEN AKIMA KAPILDI



Ferdi Zeyrek'in, olaydan kısa süre önce önce havuza girdiği ortaya çıktı. Daha sonra suyu bulanık görmesi üzerine makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

