Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, mimarlık okuyacak

Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.

"ADINI EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞATACAĞIM"



Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.