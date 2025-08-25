Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, mimarlık okuyacak
Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının mesleği mimarlığı tercih etti.
Geçen aylarda evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek YKS'de başarılı oldu.
Nehir Zeyrek, bugün açıklanan sonuçlara göre baba mesleği olan mimarlığı tercih etti.
Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne yerleşti.
"ADINI EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞATACAĞIM"
Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.
