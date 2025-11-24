Ferdi Zeyrek'in öldüğü olaydan bir gün önce havuzda su sızıntısı yaşanmış

"DURUM ZEYREK'E BİLDİRİLMEDİ"

Durumun, havuz bakımından sorumlu Yalçın Ö.'ye bildirildiği, motorun yanmış olabileceği ve kesinlikle müdahalede bulunulmaması yönünde uyarı yapıldığı ancak Ahmet S.'nin bu durumu bayram telaşı nedeniyle Ferdi Zeyrek'e iletmediği iddianamede yer aldı.

Ayrıca raporda olay günü ikizleriyle havuza giren Zeyrek'in, suyun bulanık olmasından rahatsızlık duyduğu, üstünü değiştirdikten sonra makine dairesine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlatıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli yapı kullanım izin belgesi biriminde kontrol elemanı olarak çalışan Ömer T. ve aynı birimde tekniker olarak görev yapan Murat S. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen isimler şöyle:

Montajlama işlemlerini gerçekleştiren Naim B.

Havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren Halim İ.

Site güvenlik görevlisi Ahmet S.

Havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Yalçın Ö.

Motor bobinaj firması sahibi Hakan A.

Elektrik dağıtım firması görevlisi Murat E.

Yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler Rezan A., Hilmi Ş. ve Mustafa Ç.

Müteahhit firma yetkilisi Metin G.

Ayrıca soruşturma kapsamında üzerlerine kusur izafe edilemeyen şüpheliler A.A., Zafer M., M.Y.P., S.P., Ş.İ.T., M.S., E.T., H.S. ve H.A. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.