Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası AK Parti'den Manisa kararı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası AK Parti'den Manisa kararı

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanlık seçimi yapılacak.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut, seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası AK Parti'den Manisa kararı - 1 AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut (Sağdan ikinci)

Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağız.

Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz.

Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır."

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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