Ferdi Zeyrek'in ölümü sonrası AK Parti'den Manisa kararı

Turgut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde AK Parti olarak aday çıkarmayacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağız.

Yeni seçilecek başkan kim olursa olsun, Ferdi Başkan döneminde olduğu gibi Manisa ve hemşehrilerimizin faydasına olacak projelere destek vermeye devam edeceğiz.

Bizler için öncelik şehrimizin huzuru, insanımızın refahı ve milli iradeye bağlılıktır."

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

