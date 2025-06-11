Ferdi Zeyrek'in ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: Mühendislerin dikkat çektiği altı tespit

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Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Olay 6 Haziran akşamı yaşandı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından Zeyrek'in evinde ayrıntılı inceleme yapıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı. Rapora göre, olayın meydana geldiği havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü. BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Şu ana kadar iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Bakan Tunç, 12 kişinin de ifadesinin alındığını kaydetti. Bakan Tunç, hazırlanan bilirkişi raporunun savcılığa ulaştığını da bildirdi.

Olayın yaşandığı ev

BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ TESPİTLER



Bakan Tunç'un açıklamasına göre, elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda şu tespitler yer aldı:



- Havuz pompa motoru arızalı.



- Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanı bulunmuyor.



- Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma oluşmuş.



- Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem tespit edildi.



- Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı.



- Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda değil.

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"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"



Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.



"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"



Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.



Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi.