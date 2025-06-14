Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada üç tutuklama

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M., N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



EK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ÖN TESPİTLERİ



Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor.



Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu.

