Büyükçekmece 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ferhat Tunç katılmadı.
Tunç'u avukatı Damla Koç temsil etti. Tunç'un avukatı Koç, "Müvekkil konser için yurtdışındadır. Yeniden savunma için süre verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme ise 4'üncü celse olmasına rağmen sanık Ferhat Tunç'un savunmasını yapmadığını belirterek hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
'Terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütü üyeliği' gibi suçlardan açılan davalarda 20 yıl hapis cezası istenen Ferhat Tunç, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı.
Daha önce "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Tunç, Mart ayının başında bir konferansa katılmak üzere gittiği Norveç'te yaptığı konuşmada, Türkiye'ye dönmeme kararı aldığını söylemişti.
Tunç, çifte vatandaşlık hakkı olduğu Almanya'da yaşayacağını aktarmıştı.