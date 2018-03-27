Ferhat Tunç için 9 yıl hapis istemi

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Tunç ile avukatı katıldı.



Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hasan Adalı, sanık Tunç'un sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesabından 2015 ve 2016 yılında yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK/KCK ile bunun uzantısı YPG ve YPJ'nin cebir, şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığını belirtti.



Savcı Adalı, sanık Tunç'un "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Ferhat Tunç, iki yıl önceki paylaşımlarının iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığını savunarak, paylaşımlarının düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğunu iddia etti.



Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tunç'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

