Feri müdahil ne demek? Hukuki bir terim olarak feri müdahilin anlamı

Feri müdahil, hukukta kullanılan bir terimdir ve özellikle ceza yargılamasında karşımıza çıkar. Anlamı şu şekildedir:



Feri müdahil, bir davada doğrudan taraf olmayan, ancak karardan etkilenme olasılığı olan üçüncü kişidir. Bu kişi ya da kurum, kendi menfaatini korumak amacıyla devam eden bir davaya müdahil olmak (katılmak) için mahkemeye başvurur.



Genellikle:



Ceza davalarında mağdurun veya zarar görenin, sanığın mahkûm edilmesini isteyerek davaya katılmasıyla feri müdahillik doğar.



Feri müdahil, davada asıl taraf gibi değil, yardımcı taraf olarak bulunur.



Karar verilmesi durumunda, kendi lehine bir sonuç doğabilir.



Feri Müdahil Kim Olabilir?



Suçtan zarar gören kişi veya şirket,



Kamu kurumları (örneğin bir belediye, zarar gördüyse),



Maddi veya manevi zarar gören özel kişiler.