Feribot faciası. Hataylı iki kardeşten haber yok

"KAPILARI KAPATTILAR ÇIKAMADIK"

Öte yandan gemiden kurtarılanlar arasında yer alan 17 yaşındaki Deniz Özpolat o anlarda yaşanan paniği ve bir taraftan kendi canlarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan nasıl diğer kazazedelere yardım ettiklerini anlattı.

"Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı." diyen Özpolat, personelden Sahil Güvenlik'i aramalarını istediklerini ancak "Herhangi bir sorun yok" yanıtı aldıklarını söyledi.

Can yeleklerini bulamadıklarını ifade eden Deniz Özpolat yaşananları şöyle anlattı: "Çıkış kapısına ilerledik. İzdiham yaşandı. Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek de vardı..."