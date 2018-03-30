Feribot iskelesinde cinayet: 14 yaşında katil oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Çanakkale Feribot İskelesi'nde 14 yaşındaki bir çocuk tartıştığı 17 yaşındaki genci silahla vurdu, ardından bıçaklayarak öldürdü.
Çanakkale'de, 14 yaşındaki çocuk tarafından silahla vurulan ve ardından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Çanakkale Feribot İskelesi'nde M.İ. (14) ile bir süredir aralarında husumet bulunan İbrahim Can Çakan (17), tartışmaya başladı.
M.İ, kavgaya dönüşen olayda yanındaki silahla iki el ateş ederek yaraladığı Çakan'ı göğsünden bıçakladı.
Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cesedi, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı M.İ, polise teslim oldu.