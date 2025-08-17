Feribot işletmesi kapatılan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı için İBB'yi suçladı

Narlı Feribot İşletmesi, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasına ilişkin, açıklama yaptı.



Firmadan yapılan yazılı açıklamada, 7 yıldır kesintisiz hizmet veren İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın tüm çaba ve uzlaşma girişimlerine rağmen İBB tarafından kapatıldığı aktarıldı.



Açıklamada, "Bu süreçte, çok yüksek enflasyon ve artan döviz kurlarına rağmen kira artışı talep edilmemiştir. Personel giderleri ve tüm bakım maliyetleri tarafımızca karşılanmıştır. Son 4 yılda 70 milyon lira zarar etmemize rağmen, kamu yararına öncelik vererek hizmeti sürdürdük. Hizmeti sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam ettik. Şeffaflık ilkemizden taviz vermedik, kamuoyunu hiçbir zaman yanıltmadık." ifadeleri yer aldı.

"İBB TARAFINDAN REDDEDİLDİ VE HAT KAPATILDI"



Sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte, İBB ile görüşmelere başlandığı, hizmetin devamı için çeşitli çözüm önerilerinin sunulduğunun aktarıldığı açıklamada "Ancak bu önerilerin tamamı İBB tarafından reddedilmiştir. Olması gereken kira 160 bin lira/gün, ilk teklifimiz 142 bin lira/gün reddedildi, ikinci teklifimiz 102 bin lira/gün reddedildi, üçüncü teklifimiz İstinye-Çubuklu hattının bütün risk ve zararı tarafımıza ait olmak üzere işletmeye devam etme ve İBB'ye ayrıca iskele kirası ödeme teklifimiz yine İBB tarafından reddedildi ve hat kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:



"Tüm bu tekliflerin amacı, hattın kamusal hizmet olarak devam etmesini sağlamak, İstanbul halkının mağduriyetini önlemekti. Narlı Feribot İşletmesi olarak, uzun yıllardır Eskihisar-Yalova hattında başarıyla yürüttüğümüz feribot işletmeciliği tecrübemizle, feribotlarımızla ve teknik altyapımızla İstinye-Çubuklu Hattını sürdürmeye hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."