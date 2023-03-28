Feribotun dalgası tekneyi batırdı

Yenikapı İDO iskelesinde Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi-1 Feribotu, Yenikapı’ya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı S.S. Eminönü Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olan balıkçı tekneleri, feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı.

Balıkçı teknelerinden 1’i dalgalara karşı koyamayarak battı. 2 tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü.

Teknelerde toplam 1 milyon TL’ye yakın zarar meydana gelirken, kooperatif ile İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.