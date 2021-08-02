Feriköy'deki Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi saldırıya uğradı

Cumhuriyet'in ilanında sonra 1926 yılında kurulan ve zamanla hasar gören Feriköy’deki Cumhuriyet Halk Fırkası Çeşmesi İstanbul Büşükşehir Belediyesi tarafından restore edilmişti.

Restorasyonun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve “Cumhuriyet çeşmesinden tekrar su akmaya başladı" demişti. Tarihi çeşme kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Kurnası kırılan çeşmenin durumunu paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Tekrar restore edeceğiz, yok edemezsiniz" dedi.