Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Göbeklitepe açılış töreninde konuşma yaptı.

Şahenk, şu ifadeleri kullandı:



Memletimizin dört bir yanındaki kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. İyi ki varsınız; sizinle daha güçlüyüz. Hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Bugün çok özel bir şehirde Mezopotamya'nın tam kalbindeyiz tarihte birçok uygarlığın doğum yeri olan Şanlıurfa medeniyetlerin beşiği sıfatını fazlasıyla hak eden bir şehir, Hz. İbrahim'den Büyük İskender'e kadar dinler ve medeniyetler tarihinde yer bulmuş belki de nadir şehirlerden biri.



Şimdi üzerinde 'tarihin sıfır noktası' olarak anılan Göbeklitepe ile bu unvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha ortaya koymuş emsalsiz bir bölge. Biz de Doğuş Grubu olarak bu emsalsiz şehrin tarihinin akışını değiştiren parçasının orta çıkarılmasına ve dünyada hak ettiği değeri görmesine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl grup olarak 68. yaşımızı kutlayacağız. Bu 68 yılı rahmetli babam Ayhan Şahenk'in bize nasihatı olan 'toplumdan kazandığımızı topluma geri verme' ilkesine sadık kalmaya gayret ederek geçirdik.