Ferit Şahenk'ten Özlem için taziye mesajı

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, yaşamını yitiren çalışma arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'un ardından bir taziye mesajı yayımladı.



Şahenk mesajında şunları kaydetti:



"Bugün tüm Doğuş ailesi, özellikle Doğuş Yayın Grubu için çok acı bir gün. NTV’nin başarılı spikeri, sevgili meslektaşımız Özlem Sarıkaya Yurt’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



Özlem, 2010 senesinde NTV’den adımını attığı günden itibaren güzel sesi, güler yüzüyle sadece ekranlardan milyonlara ulaşan bir isim değil, büyük Doğuş ailesinin de sevgili bir üyesi oldu. Bugün onu mesleki başarısı, işine olan tutkusu ile hatırlıyor, genç yaşta aramızdan ayrılmasının çaresizliğini yaşıyoruz.



Özlem, hayatta yoluna çıkan tüm zorlukları, her şeyi güler yüzle ve zarafetle karşılayan özel bir dost, çok sevilen bir iş arkadaşı, mükemmel bir evlat, bir eş ve sevgi dolu bir anneydi. Yeri asla doldurulamayacak olsa da onu sonsuzluğa uğurlarken geride ne kadar özel anılar, dostlar, dostluklar bıraktığına hayranlıkla tanıklık ediyoruz. Eşinin, ailesinin kıymetli destekleriyle tüm bu zorlu süreçte, Özlem her gününü anlamlı yaşadı; hayatın ne kadar geçici ve bir o kadar da değerli olduğunu bize hatırlattı. Sağlığı için verdiği mücadelede cesareti, iyimserliği, savaşçı ruhu hepimize ilham oldu, olmaya devam edecek.



Onu tanıdığımız, onunla çalıştığımız, hayat yolculuğuna tanıklık ettiğimiz için tüm Doğuş Grubu ailesi olarak çok şanslıyız. Özlem’i her zaman güzel ruhu, güler yüzü ve huzur veren ses tonuyla, sevgiyle hatırlayacağız."