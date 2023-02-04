Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol veren sürücülerin videosunu paylaşarak, "İyi örnek en iyi uyarıdır" dedi.

Fermuar sistemiyle ambulansa yol açtılar

İstanbul'da sürücülere örnek olacak bir görüntü kaydedildi. 

Duyarlı sürücülerin bir ambulansa fermuar sistemiyle yol verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından teşekkür mesajı iletti.

Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Bakan Koca, “Trafiğin en yoğun olduğu şehrimiz İstanbul'da, ambulansa fermuar sistemiyle, yani sağ ve sol şeride çekilerek yol veren sürücülere bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sürcülere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

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