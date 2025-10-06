Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo bal, 340 bin liraya alıcı buldu

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve belediyesinin de organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, ‘Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali’ düzenlendi.

''SASON BALININ KALİTESİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR''



Sason'daki bal üreticilerine destek olmak amacıyla balı satın aldığını ifade eden İş İnsanı Mehmet Kandemir ise “Bugün Sason ilçemizde bal, ceviz festivali düzenlendi. Her yıl Sason ilçemizde bal açık artırma ile satılıyor. 1 kilogram balı 340 bin TL'ye satın aldık. Çok kaliteli bir bal olduğu için biz de burada katkı sunmak istedik. Sason balının kalitesi her geçen yıl artıyor. Değerine değer katıyor” diye konuştu.