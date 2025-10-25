Festivalde paraşüt kazası: 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 3 kişi yaralandı.

Fethiye'de süren "25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" dolayısıyla paraşütlerin iniş alanı Belcekız sahilinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Festivalin dördüncü gününde tandem (ikili) uçuş yapan ile single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü iniş pistinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yere savruldu. Kazanın ardından sağlık ekipleri ile görevliler yaralılara müdahale etti.

Kazada yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

