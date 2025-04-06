Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı

Çorum'da Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri otobüsün yoldan çıktı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Festivalden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı

- Alaca karayolunda, Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir tur şirketine ait kaza ayptı. 

Yol kenarındaki toprak zemine çarpan otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

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