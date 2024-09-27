Fethi kabir nedir? Fethi Kabir işlemi neden yapılır? (Fethi Kabir şartları)
Fethi kabir işlemi, Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili gelişmeler ardından gündeme geldi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Garipoğlu'nun mezarının açılıp fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Peki, fethi kabir nedir? Fethi Kabir işlemi neden yapılır?
Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem ülkemizde mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.
Fethi kabir işlemlerinde cesetten ve/veya vücut sıvılarından, cesedin üzerindeki kumaştan, cesedin bitişiğindeki mezardan, cesedin bulunduğu konumundan, mezarın açılma yollarından vb. kaynaklanan birçok risk faktörleri bulunmaktadır.
Feth-i kabrin şartları şunlardır:
Mezarın açılması durumunda işe yarayacak delilerin olması,
Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı olması,
Mezardan çıkarma kararının ölünün bir yakınına bildirilmesi,
Mezar açma ve ceset çıkarma işleminin dikkatli ve kuralına uygun yapılması,
Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeni ve mezar toprağından da örnek alınması.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Haber
- Cinayet