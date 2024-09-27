Fethi kabir nedir? Fethi Kabir işlemi neden yapılır? (Fethi Kabir şartları)

Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem ülkemizde mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.

Feth-i kabrin şartları şunlardır:



Mezarın açılması durumunda işe yarayacak delilerin olması,



Soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme kararı olması,



Mezardan çıkarma kararının ölünün bir yakınına bildirilmesi,



Mezar açma ve ceset çıkarma işleminin dikkatli ve kuralına uygun yapılması,



Toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeni ve mezar toprağından da örnek alınması.