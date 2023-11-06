Fethi kabir nedir, neden yapılır?

Defnedilmiş olan cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılması işlemine “fethi kabir” denir. Bu işlem, mahkeme veya savcılık kararları sonucunda yapılmaktadır.



Defin işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmadığında fethi kabir işlemi uygulanmaktadır. Fethi kabir işlemine çeşitli durumlarda (İzinsiz gömülme, iddia ve şikâyetler, savcılık kararları, sigorta,

vb.) başvurulmaktadır.



POSTMORTEM MUAYENE NE DEMEK?



Postmortem muayene veya obdüksiyon olarak da bilinen otopsi, bir kişinin ölüm nedenini ve şeklini belirlemek ve mevcut olabilecek herhangi bir hastalığı veya yaralanmayı değerlendirmek için bir insan cesedinin kapsamlı bir incelemesinden oluşan tıbbi bir prosedürdür. Genellikle patolog adı verilen uzman bir tıp doktoru tarafından gerçekleştirilir.