Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye Dalaman ilçesi açıklarında motor aızası yapan lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi.

Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 düzensiz (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı.

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