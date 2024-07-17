Fethiye açıklarında 73 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 73 kaçak göçmen yakalandı.

Fethiye açıklarında 73 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 'nın ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, fiber karinalı lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta ise 12'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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