Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu dört metre boyundaki teknenin önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.

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