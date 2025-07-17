Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri; içinde iki kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin, açıkları Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerce içindeki 2 kişi kurtarılan , TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Ece Marina'ya yanaştırıldı.

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